La coppia litiga, lei chiama i soccorsi per il marito temendo un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un nuovo intervento della polizia di Stato per sedare gli animi tesi di una coppia in procinto di lasciarsi. In pochi giorni gli agenti del commissariato di polizia di Osimo si sono imbattuti in un’escalation di crisi familiari degenerate. Prima i due 60enni residenti in via Gandhi trovati ubriachi, con lei che ha picchiato il convivente e lui che a sua volta ha preso a botte i poliziotti intervenuti su richiesta dei vicini di casa infastiditi dalle urla. Poi l’ammonimento ottenuto dal Questore nei confronti di una campana residente fuori città che da due anni perseguitava una osimana 40enne, colpevole di essere l’amante e ora compagna dell’ormai ex marito.Giovedì sera invece gli agenti diretti dal commissario Giuseppe Todaro sono intervenuti in via Fosso a San Biagio, zona periferica della frazione, per una furibonda litigata tra moglie e marito, entrambi over 50, che sono in fase di separazione. La donna in questo caso ha chiamato la polizia perché ha visto il marito particolarmente agitato e insofferente.Considerate le condizioni di salute dell’uomo (già in cura tra l’altro per depressione e cardiopatia) la moglie si è spaventata temendo un malore e così la polizia ha chiesto l’intervento anche del 118. I soccorritori della Croce Rossa di Osimo, intervenuti verso le 19,30, hanno poi trasferito l’uomo a Torrette in via precauzionale. Al momento non sono partite querele di parte, anche perché i due coniugi non sarebbero venuti alle mani.