JESI - Si allunga la scia dei furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali e locali della città. A essere preso di mira, stavolta, è il Circolo Sandro Pertini di via delle Nazioni che ospita l’associazione Asd Felice Cavallotti affiliata alla Federazione Italiana Biliardo sportivo (Fibs). Ignoti sono entrati in azione alle prime ore dell’alba di lunedì. Sono passati prima dal cancello su via delle Nazioni che conduce nell’area condominiale dei parcheggi, poi hanno spaccato la catena con cui era chiuso un secondo cancelletto laterale, a delimitare il cortile dove sono ospitate le aree gioco.

Il raid



Uno spazio cui si accede dai locali del circolo tramite una porta-finestra con serranda elettrica. Chi ha agito sapeva esattamente tutto. Ed era ben attrezzato per spaccare sia il lucchetto che la vetrata con la serranda. In azione, certamente più persone. Ladri spaccatutto, che continuano la loro azione criminosa contraddistinta da una lunga scia di danni e da furti di piccola entità: quasi un divertimento, una sfida alle forze dell’ordine. Stanno alzando il tiro, sono già state colpite almeno 9 attività tutte con lo stesso modus operandi: è probabile che la spaccata sia la firma di questi teppisti.

Non ladri organizzati, almeno così sembra, visto che in fin dei conti a fronte di tanti danni il guadagno è sempre di pochi spicci. Di questo avviso anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che proprio ieri ipotizzava che «dietro queste azioni criminose vi potesse essere una delinquenza occasionale senza scrupoli, persone che vivono ai margini in stato di precarietà tanto da accontentarsi di una manciata di spiccioli, non ladri esperti».

Arraffato il fondo-cassa

Anche in questo caso dopo essere penetrati nel circolo hanno arraffato il fondo-cassa e due contenitori pieni di monetine per le raccolte fondi destinate all’acquisto di un defibrillatore. Hanno anche portato via una grossa macchinetta – non è chiaro se una cambiamonete o un videogiochi – che conteneva almeno 1.500 euro, stando alle stime dei responsabili del circolo. I ladri sono fuggiti portando via la macchinetta (comunque di grosse dimensioni) e 800 in contanti tra fondo-cassa e raccolta benefica. «Sono stato avvisato solo lunedì pomeriggio – dice Enrico Brazzini presidente del Circolo Sandro Pertini – e mi sono precipitato a vedere. Per fortuna siamo coperti da assicurazione, ma resta l’amarezza per quanto accaduto. Pensiamo che chi ha agito fosse già stato al Circolo, perché l’ingresso laterale dal cancelletto che abbiamo trovato forzato lo conosce solo chi frequenta, dalla strada non si vede».



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi e della Stazione che hanno avviato le indagini. Il colpo al circolo Pertini allunga la scia di spaccate delle ultime settimane: al centro estetico “Officina del Corpo” e alla lavanderia nello stesso complesso Mercantini, alla parrucchieria “Hairsense” sempre al Mercantini, da “Pizza & co”, al ristorante-pizzeria “Pepito” e al negozio “Toys” di Monsano, al centro estetico in via Rossini e alla parrucchieria “I Pieroni”.