JESI Furto con spaccata al centro estetico Officina del Corpo. Un’altra attività ospitata nel maxi complesso residenziale e commerciale di via Mercantini che viene presa di mira dai ladri dopo il colpo, sempre con spaccata, messo a segno ai danni della parrucchieria Hairsense (il 16 maggio scorso), al civico 34, pianterreno dell’edificio che si affaccia sul trafficatissimo viale della Vittoria. Il furto è stato consumato nel weekend.

L’irruzione

Ignoti sono entrati in azione nottetempo, presumibilmente tra l’una e le sette del mattino, hanno atteso che il vicino ristorante chiudesse per poi scardinare la vetrata posta all’interno della galleria Mercantini. Hanno tolto il vetro e lo hanno appoggiato al muro, per poi sgattaiolare all’interno dalla porta-finestra a vasistas. Hanno visitato l’ufficio e la reception, mettendo tutto a soqquadro. Hanno aperto i cassetti, gli sportelli e frugato ovunque, a caccia presumibilmente di denaro contante. Una volta trovato il fondo-cassa (pochi spiccioli per la verità) se ne sono impossessati. «Hanno anche portato via il blocchetto degli assegni – spiega Cristiana Pecci, una delle due titolari insieme a Michela Pettinari – che tramite la banca abbiamo comunque bloccato. Hanno soltanto rovistato dappertutto e poi sono scappati lasciando le luci accese…. Per fortuna non hanno danneggiato i macchinari, ma siamo comunque amareggiate per quanto accaduto. In dieci anni non avevamo mai subìto furti o atti vandalici».

Circostanza abbastanza strana, sebbene il centro estetico sia ospitato in un complesso che è al contempo residenziale e commerciale, nessuno sembra aver udito rumori o notato nulla di strano. Neppure chi abita proprio sopra l’attività commerciale, neppure qualcuno di passaggio. Niente. Eppure i malviventi devono aver fatto rumore. Le titolari, che si sono accorte solo il mattino alle 8 del danno, hanno subito allertato il numero unico 112 e sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Jesi. I militari hanno avviato le indagini. L’attività non è munita di telecamere di videosorveglianza, poiché l’ingresso è sulla galleria del complesso Mercantini, di proprietà comunale. Non è il primo obiettivo dei banditi sullo stesso sito: prima la parrucchiera Hairsense, dove avevano spaccato la vetrina che si affaccia su viale della Vittoria per portare via il fondo-cassa, ora il centro estetico. E sembra che nella stessa nottata, i ladri abbiano tentato anche una spaccata ai danni della lavanderia che si trova nello stesso edificio, ma il colpo non sembra essere riuscito, magari qualcosa li ha disturbati.

Da parte di chi lavora nel complesso Mercantini l’auspicio che l’Amministrazione comunale intervenga magari dotando la galleria di un sistema di videosorveglianza che possa fungere da deterrente ad altri episodi simili.