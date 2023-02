ANCONA - Ventisette anni e un sogno: aprire un’attività tutta sua. Il battesimo da imprenditrice si è celebrato ieri pomeriggio per l’anconetana Gaia Di Bari, che alle 16 ha inaugurato il suo primo centro estetico in un location centralissima: via Marsala 5, nei locali che furono di un’erboristeria.

Diplomatasi a Roma all’Accademia di Estetica, maturata proprio nella Capitale la giusta esperienza lavorativa, il grande passo ha portato la 27enne ad aprire Gaia Beauty Boutique. Era presente l’assessore Ida Simonella.



La storia

«Ho sempre avuto l’idea - racconta la giovane estetista - di poter aprire un’attività tutta mia. Sono tornata nella mia città nel 2020, quando è scoppiato il Covid. Poi, ho partecipato a un bando del Mise e ho ottenuto fondi per far diventare realtà questo progetto». Non è stata una strada tutta in discesa: «Le difficoltà sono state tante, anche a livello organizzativo e burocratico, ma la determinazione c’è sempre stata. Ora speriamo che la città risponda bene».



Le proposte



Nel centro estetico si potranno trovare vari servizi: dalla manicure ai trattamenti viso e corpo, passando per la pressoterapia con il laser. Ma non manca la solidarietà con il servizio “Paga con il sorriso”. «C’è la possibilità di offrire un trattamento gratuito di microblading (trucco semi permanente) a chi ha perso le sopracciglia a causa del cancro o di un’altra malattia. È servizio che ha l’obiettivo di ridare alle persone la speranza di vedersi belle nonostante le avversità passate».