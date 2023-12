JESI Vandali scatenati a Jesi, bucate le gomme di nove auto in sosta nella notte di giovedì: mistero su un’auto rubata. Nel mirino dei teppisti via San Marco, nel quartiere San Pietro Marco, proprio vicino alla chiesa omonima. «Sono sceso di casa la mattina per andare a lavoro, ed ho trovato la gomma della mia macchina a terra. Gli stessi tagli, propri di un cartellino svizzero, sono stati fatti negli pneumatici dell'auto di mia moglie», racconta la vittima un 39enne originario di Osimo ma residente a Jesi.

«All'inizio ho pensato si trattasse di una ragazzata, poi nel pomeriggio, confrontandomi con i vicini, ho scoperto che altre cinque vetture erano state vandalizzate. Poi sono venuto a conoscenza che in totale sono nove le vetture danneggiate».

Per la coppia jesina i danni ammontano a circa cinquecento euro, ma i costi potrebbero aumentare. Nella stessa notte i vandali hanno agito anche in via Rossini, identico il modus operandi: le gomme sono state squarciate da piccoli taglietti verticali con un coltellino di piccole dimensioni. «Abbiamo sporto denuncia, ora però abbiamo paura che tornino». Sul caso indagano gli inquirenti. Secondo i racconti dei residenti nella stessa notte in viale papa Giovanni XXIII sarebbe stata rubata un’auto, forse ritrovata. Su questo però, non si hanno ancora riscontri.