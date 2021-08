La notte brava dei teppisti in centro, squarciate le gomme di sette auto

CIVITANOVA - Ancora vandali in azione in centro, questa volta nel mirino finiscono le automobili parcheggiate a due passi da piazza XX Settembre. In particolare, in piazza San Martin, lungo corso Garibaldi, nel tratto iniziale di una delle vie principali del centro. È successo l’altra notte.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, sconosciuti hanno danneggiato e bucato le gomme di sette auto lasciate in sosta nella piazzetta. In particolare, sono state danneggiare una Volkswagen Polo, una Fiat Punto, una Fiat Bravo, due Fiat 500, una Lancia Musa e una Lancia Delta.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati, ieri mattina, gli stessi proprietari delle auto, che vivono tutti in quella zona. Sono stati loro a chiamare la polizia. Ed ora sono in corso le indagini. Al vaglio degli agenti, guidati dal commissario Fabio Mazza, i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, in particolare dei due occhi elettronici che puntano proprio su piazza San Martin. Potrebbero avere immortalato elementi utili ad identificare gli autori del raid vandalico o comunque fornire dati di presenze sospette. Sempre ieri gli agenti del commissariato di polizia hanno sentito anche alcuni testimoni. È da chiarire anche se ci sia qualche collegamento con i vandalismi avvenuti la settimana scorsa ai danni della farmacia Angelini, in piazza XX Settembre, e alla vetrata del bar Infinity Caffè di corso Vittorio Emanuele, per i quali è stato denunciata una persona.

Da tempo, comunque, i residenti di quella zona, e in particolare delle vie dietro piazza XX Settembre, chiedono maggiori controlli e più passaggi delle auto delle forze dell’ordine. Sono all’ordine del giorno, infatti, tra le vie dietro la chiesa di San Pietro episodi di schiamazzi, liti più o meno serie e, cosa ancora più grave, passaggi di droga dalle mani degli spacciatori a quelle dei tossicodipendenti che si danno appuntamento proprio da quelle parti, sia di giorno che di notte, per rifornirsi.

Un paio di anni fa piazza San Martin era stato teatro di un altro danneggiamento in serie, sempre di auto in sosta. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza era stato possibile individuare e denunciare per danneggiamento un anziano del posto che aveva squarciato, di notte, in due momenti diversi, le gomme di tre auto.



