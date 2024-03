Pomeriggio 5, caccia all'anziana “killer” di pneumatici d'auto: Cadoneghe tappezzata di cartelli. «Donna con capelli biondo-rossicci»

Caccia alla "killer" di pneumatici d'auto: il caso finisce anche a Pomeriggio 5. A Cadoneghe, hinterland di Padova, c'è una signora anziana che buca le gomme delle auto. In questi giorni è stato affisso a Mejaniga, vicino al parcheggio di via Zanella, un volantino che invita gli utenti a prestare attenzione. Le auto danneggiate sarebbero state già parecchie e così si legge: «Attenzione. In questo parcheggio una persona ha danneggiato molti pneumatici delle auto parcheggiate. Potrebbe essere una donna anziana con capelli biondo-rossicci che buca gli pneumatici con uno strumento appuntito, forse un cacciavite a stella». Un volantino di colore verde che ormai tappezza tutta la zona. Oggi a Cadoneghe sono arrivate anche le telecamere di Pomeriggio 5 con l'inviato Michele Dessì.

L'invito a chi notasse l'anziana donna è quello a segnalare il prima possibile alle forze dell'ordine e ovviamente di sporgere denuncia nel caso in cui si trovassero le gomme bucate.