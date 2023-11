Catene e gomme da neve in auto: quando scatta l'obbligo

Torna l'obbligo di gomme invernali o catene da neve a bordo. Dal 15 novembre al 15 maggio gli automobilisti dovranno rispettare questa indicazione per evitare di incorrere in multe salate.

Gli esoneri e le multe

Gli unici ad essere esclusi da quest' obbligo sono gli automobilisti con i pneumatici 4 stagioni. Inoltre è ammesso un mese di 'deroga' sia prima che dopo il periodo indicato. La legge prevede che in periodo invernale le gomme da neve e le catene siano obbligatorie per circolare, chi non rispetta l'indicazione può ricevere una multa salata, che in alcuni casi sfiora i 400 euro.