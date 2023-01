Auto in coda per la nevicata a Sarnano. Ragazzo travolto mentre monta le catene: portato all'ospedale

SARNANO - Auto in panne e un incidente lungo la Sarnano-Sassotetto. La nevicata in corso non ha permesso a diversi automobilisti di raggiungere le piste, nonostante gli impianti fossero ancora chiusi per la bufera di neve. Si sono quindi create lunghe code e un giovane è rimasto ferito.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma pare che il ragazzo fosse intento a montare le catene quando un'altra auto sarebbe scivolata scontrandosi con la sua. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane si è ferito a una gamba ed è stato trasportato al pronto soccorso.