Scappa con il suo Suv dopo l'incidente: trovato e denunciato il pirata

JESI - È stato subito individuato il conducente del suv Bmw di colore blu che giovedì pomeriggio si è allontanato dopo essere stato coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Giacomo Acqua-via Imbriani, in cui è rimasta ferita una donna. L’uomo, un 70enne di Cingoli, è stato intercettato poco dopo dalla Polizia locale grazie alle telecamere di sorveglianza del Comune installate a Porta Valle, che hanno immortalato lafuga del mezzo. Dalla targa si è risaliti al proprietario che era lo stesso conducente, invitato al Comando. Sarà denunciato.