JESI - Piccanti appuntamenti nel weekend per la nona edizione di “Pikkanapa”, il festival della canapa e del peperoncino organizzato dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune e la collaborazione di International street food. Ieri l’apertura degli stand in piazza Federico II, poi fino a domenica in piazza Federico II e Colocci, tanti momenti di intrattenimento e gusto: show cooking, musica dal vivo e con dj, presentazioni di libri, laboratori e un shopping grazie allo Sbaracco, sabato dalle 17 alle 24 (il mercato sarà spostato a Porta Valle). «L’obiettivo – dicono gli assessori Luca Brecciaroli ed Emanuela Marguccio – è animare le piazze del centro storico e attrarre gente con momenti di intrattenimento».

L'evento

Il maestro cioccolatiere Luigi Loscalzo condurrà gli show cooking in piazza Federico II (ore 19): oggi per produrre un sorbetto alla canapa, domani il Gelato Pikkanapa2023 con melanzane, cioccolato e peperoncino fermentato, domenica il sorbetto alle foglie di fico con il J-Gin, il Gin made in Jesi. Novità di questa edizione, la collaborazione con “Nutrizionisti senza frontiere” (NuSeF), l’associazione mondiale no-profit impegnata nell’alimentazione e nutrizione, cui sarà devoluta parte del ricavato della manifestazione per il “Progetto 3S” sulla coltivazione degli orti familiari e comunitari. Domenica alle 21 in piazza Colocci la finalissima del Campionato Italiano di mangiatori super hot, conduce l’evento Giancarlo Gasparotto “Jack Pepper”, Guinnes dei primati dei mangiatori di peperoncino e campione europeo, detentore della League of fire european belt. Tra gli ospiti anche il maestro cartaio fabrianese Federico Salvatori che realizzerà carta naturale fatta a mano usando fibre vegetali di cotone e canapa e lo Youtuber Gideou Kadiri. Musica anche all’Hemingway Cafè di piazza delle Monnighette, con l’omaggio ai Beatles by CrossWalker e domani, il “Trio del pianista Paolo Principi”.