La Nuova Edil System piange il suo fondatore: a 75 anni si è spento Antonio Gambini

JESI - Lutto alla Nuova Edil System, l’impresa edile di viale don Minzoni. Si è spento ieri lo storico imprenditore Antonio Gambini, 75 anni, il fondatore di questa importante realtà jesina. Il suo cuore ha smesso di battere verso l’una all’ospedale “Carlo Urbani” dove era ricoverato in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni.



Ad annunciarlo ai dipendenti è stato il figlio Danilo, con un sms: «Stanotte Antonio ci ha lasciati per sempre». Uomo d’altri tempi, generoso e altruista, aveva dedicato tutta la sua vita alla famiglia e all’azienda, resistendo come una roccia alle difficoltà della vita – con la prematura perdita della moglie Bruna Bilovi – e della crisi dell’edilizia che aveva imposto un cambio nell’assetto societario dell’azienda, di cui è sempre rimasto il punto di riferimento. «Sapeva ascoltare i problemi degli altri e aiutare tutti – lo ricordano i dipendenti – c’era sempre, non solo per noi: negli anni ha sostenuto lo sport jesino, le associazioni e le iniziative. Mancherà a tutti».

Nel corso degli anni, i problemi di salute si sono aggravati. «Fino a prima della pandemia era sempre il primo ad arrivare in azienda e l’ultimo ad andare via». Era anche socio del Rotary club di Jesi. Lascia i figli Danilo e Lory, i parenti e gli amici. La camera ardente, allestita alla Casa del Commiato di Ciccoli e Brunori, sarà aperta dalle 8,30 di oggi. I funerali domani alle 9 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe.

