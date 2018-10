Famiglia non paga l'affitto e lui la chiude dentro: proprietario a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La famiglia di ghanesi non paga l’affitto e il padrone di casa tenta di montare una nuova serratura al portone per sbarrare l’ingresso. L’azione di forza, con tanto di trapano e attrezzi edili, è costata al proprietario dell’appartamento, un 76enne jesino, un processo per tentata violenza privata. L’obiettivo dell’uomo sarebbe stato quello di costringere gli stranieri, da poco arrivati a Jesi e seguiti dai servizi sociali del Comune, a sloggiare e lasciare libera l’abitazione, per la loro presunta morosità.Probabilmente, quando era entrato in azione – nel marzo 2014 – era convinto che dentro l’appartamento non ci fosse nessuno. E invece, padre, madre e figlia piccola stavano dormendo nei loro letti. Erano stati svegliati di soprassalto a causa dei rumori provenienti da portone, dove si stava mettendo all’opera il 76enne.