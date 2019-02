I ladri acrobati si calano dal tetto e prendono di mira due palazzine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ladri acrobati in azione nel primo pomeriggio di venerdì. I banditi hanno preso di mira due palazzine situate in via IV Novembre, piccola stradina residenziale ai piedi di viale Trieste, vicino alla stazione ferroviaria. I ladri, tenendo d’occhio i residenti ed essendosi assicurati che le abitazioni fossero momentaneamente incustodite, si sono arrampicati fino a raggiungere il tetto. Dal tetto, si sono poi calati fino ai balconi, agilissimi ed esperti.Compiendo un’effrazione alle porte-finestre dei balconi, servendosi presumibilmente di un arnese in ferro, si sono introdotti all’interno degli appartamenti e hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro e oro. Una ricerca convulsa e frenetica, per poi scappare via con il bottino racimolato e ancora in via di quantificazione.