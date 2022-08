Si taglia il braccio, alla vista del sangue sviene e precipita dalle scale: choc in un'abitazione, arriva l'eliambulanza

JESI - Si taglia un braccio accidentalmente e, alla vista del sangue, sviene e cade per le scale. Choc nel pomeriggio in un’abitazione di via XXIV Maggio. A dare l’allarme è stata la sorella della 40enne che era con lei al momento dell’infortunio. Vista la situazione, il 118 ha attivato l’eliambulanza, atterrata nella piazzola della Croce Rossa di via Gallodoro. Sul posto, anche la Croce Verde di Jesi e l’automedica, oltre ai carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna ha avuto una breve perdita di conoscenza, ma poi si è ripresa: è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Jesi in ambulanza, assistita dal personale dell’elisoccorso, per tutti gli accertamenti del caso. Non è grave.