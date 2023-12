Ciclista falciato all'incrocio, dramma a Jesi: un uomo muore sul colpo

JESI - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Jesi. Un ciclista è morto sul colpo dopo essere stato falciato da un'auto all'incrocio da via Cartiere Vecchie e via Padre Pellegrini. Un impatto violento che ha sbattuto a terra il 63enne, per il quale non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi dei sanitari arrivati immediatamente sul posto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.