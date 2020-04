Da giorni non risponde: lo trovano morto in casa. Il figlio ha lanciato l’allarme: aveva 66 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Erano almeno tre-quattro giorni che non rispondeva al cellulare e non richiamava. Nessuno dei vicini, chiuso in casa per l’ordinanzaera andato a trovarlo. E ieri lo hanno trovato morto. La tragedia si è verificata ieri verso mezzogiorno e un quarto in un appartamento al pianterreno di una palazzina di via Gramsci, in centro. A lanciare l’allarme è stato il figlio, residente a Filottrano, che preoccupato del prolungato silenzio del padre (che abitava da solo) ha chiamato il 112 attivando ie chiedendo loro di andare a controllare cosa fosse accaduto.I militari non riuscendo ad aprire il portone hanno allertato la partenza dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire e far scattare il tentativo di soccorso. Ma era tardi.LEGGI ANCHE:Entrati in casa, i militari hanno trovato l’uomo – un 66enne jesino – privo di vita. Il corpo, riverso sul pavimento lungo il corridoio. Forse era stato colto da un malore improvviso che gli ha impedito di raggiungere un telefono e chiedere aiuto. Sul posto, anche l’automedica del 118 di Jesi, ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso, sopraggiunto con ogni probabilità tre-quattro giorni fa. Sono stati allertati il medico legale e il pm di turno per la rimozione della salma e il nullaosta per la sepoltura