Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 2 gennaio 2022: 61.046 nuovi contagi e 133 morti

Covid, il bollettino di oggi domenica 2 gennaio 2022. Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111. Effettuati 278.654 tamponi, come ogni domenica i casi sono in calo rispetto alle giornate precedenti.

Il tasso di positività si attesta quindi al 21.9%, in forte aumento rispetto al 13% del giorno precedente. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 133, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 137.646. Guarite 12.164 persone.

Aumentano ricoveri in 8 Regioni: Liguria verso zona arancione

Secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas, in un solo giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti ordinari o in terapia intensiva sono salite in 8 Regioni. La Regione che si avvicina di più alla zona arancione è la Liguria (già in giallo), con il 22% dei posti occupati per Covid in terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 - e il 28% (+1), a soli 2 punti percentuali dalla soglia limite del 30.

