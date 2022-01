Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022: 186.253 nuovi contagi e 360 vittime. Record di decessi

Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022. I dati di nuovi contagi e morti nelle ultime 24 ore. Sono ​186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, rispetto al 15,6% di ieri. In aumento i ricoveri (+371) e le terapie intensive (+11). Mai così tanti decessi in questa quarta ondata del virus.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Sigaretta elettronica e covid, chi la usa ha più sintomi: cosa...

Due milioni di non vaccinati tra gli over 50

Sono ad oggi 2.017.973 le persone non vaccinate (a meno dei guariti) tra gli over 50 in Italia: confrontando il report della settimana scorsa, sono 147.610 in meno negli ultimi sette giorni. In questa categoria - sottoposta all'obbligo vaccinale da circa una settimana - la fascia 50-59 è quella con la più alta percentuale di persone senza alcuna dose, ovvero il 9,61% della popolazione di riferimento (926.742). Nella fascia 60-69 sono il 7,57%, ovvero 571.430 non vaccinati. Tra i 70 e i 79 sono il 5,82% (350.342) mentre gli over 80 sono il 3,7% (169.459). È quanto emerge dall'ultimo report del Governo. Per la fascia di età 5-11 anni, in questa categoria il 74,83% non ha ricevuto finora alcuna dose. Si tratta di 2.735.655 bambini (a meno dei guariti) su un totale di 3.656.069. La percentuale dei bimbi che hanno ricevuto almeno la prima dose, compresi i guariti dal Covid, è del 25,17% (920.414 in tutto). In questa fascia, i bambini con almeno la prima dose sono 741.348.

© RIPRODUZIONE RISERVATA