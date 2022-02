Bollettino Covid di domenica 6 febbraio: 229 morti e 77.029 casi in più

Covid in Italia, il bollettino di domenica 6 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 77.029 su 686.544 tamponi (ieri erano stati 93.157 su 846.480) per un tasso di positività dell'11,21%. I morti di oggi sono 229. Con 134.009 guariti in più gli attualmente positivi sono 2.073.248, 55.295 rispetto a ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia sale dunque a 11.621.736, di cui 148.771 morti e 9.399.717 dimessi e guariti. Le persone attualmente positive sono 2.073.248, di cui 2.053.319 in isolamento domiciliare (-75.224 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 18.498 (-117), i malati in terapia intensiva sono 1.431 (+20) mentre gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 105 (+1 rispetto a ieri).

