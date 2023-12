Frontale da brividi in via Risorgimento a Moie: in ospedale una mamma e la bimba di 2 anni

Frontale da brividi in via Risorgimento a Jesi: in ospedale una mamma e la bimba di 2 anni

1 Minuto di Lettura

Venerdì 22 Dicembre 2023, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 22:14 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

Moie - Paura questa sera (venerdì 22 dicembre) alle 21 in via Risorgimento a Moie per un frontale tra un’Alfa 159 e una Volkswagen Turan con a bordo una mamma di 43 anni e la figlia di 2. Entrambe sono state trasportate in codice giallo al Carlo Urbani dalla Croce Rossa di Castelplanio. A bordo dell’Alfa un uomo di circa 50 anni. Sul posto carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente.