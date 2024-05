PESARO Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente, altamente spettacolare, che è accaduto ieri mattina tra le vie Belvedere e Del Governatore, nel centro storico, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale. Erano circa le 7 quando una Volkswagen modello T-Roc nell’imboccare la salitina ha perso il controllo piombando su un paio di auto che erano parcheggiate negli stalli (danneggiandole) e, carambolando, si è ribaltata sulla sede stradale, adagiandosi sul fianco. Ed è andata bene che il conducente, anche se sotto choc, è rimasto praticamente illeso. Sul posto, insieme alla polizia locale, anche una pattuglia della polizia. Giorni fa un’auto era piombata nella veranda di una gelateria a Villa fastiggi