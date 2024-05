Perde il controllo dello scooter e viene sbalzata in un fosso, Matilde muore a 18 anni: l'incidente con il motorino ricevuto per il compleanno

BRESCIA - Una ragazza di 18 anni è morta sabato sera a Comezzano Cizzago (Brescia), nel bresciano uscendo di strada con il suo scooter. La giovane si chiamava Matilde Agnesi, residente con la famiglia a Trenzano. Ancora da ricostruire l'esatto dinamica dell'incidente, ma sembra che la giovane abbia fatto tutto da solo finendo in un fosso con il suo motorino.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21. La giovane viaggiava in direzione Castrezzato con lo scooter che aveva ricevuto come regalo di compleanno. Per motivi in fase di accertamento, Matilde Agnesi ha perso il controllo del motorino ed è stata sbalzata, finendo in un fossato.

A segnalare l'incidente è stato un automobilista transitato nella zona dell'incidente poco dopo, riporta il Giorno. I soccorritori non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso.