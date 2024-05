Si schianta contro un muro dentro la galleria Castello: automobilista in gravi condizioni

GROTTAMMARE - Ancora paura, un altro spavento: un incidente stradale è avvenuto questa notte intorno alle 4 nella galleria Castello dell'autostrada A14 fra i comuni di Grottammare e Cupra Marittima dove un automobilista di 79 anni forse per un colpo di sonno è andato a schiantarsi contro il muro proprio all'interno della galleria Castello dove in passato si sono verificati incidenti mortali. L'anziano è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona.