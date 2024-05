Incidente a Marcelli di Numana, scontro tra auto e motorino: paura per un 14enne, elisoccorso sul posto

NUMANA - L’impatto violento, il rumore delle lamiere e lo spavento dei presenti. Attimi di paura nel tardo pomeriggio in via Pescara, a Marcelli, per lo scontro tra un’auto e una moto condotta da una ragazzino di 14 anni. Ad avere la peggio è stato proprio il minorenne, che per qualche minuto ha perso i sensi dopo essere caduto violentemente sull’asfalto.

Elisoccorso sul posto

Il giovane si è poi fortunatamente ripreso, ma per precauzione è stata fatta atterrare nel parcheggio limitrofo l’eliambulanza partita dalla cittadella sanitaria dell’ospedale di Torrette. È grave, per i traumi riportati, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi anche i militi della Croce Gialla di Camerano, gli operatori dell’automedica del 118 e i carabinieri della Compagnia di Osimo, intervenuti per i rilievi del caso.

C’è infatti da ricostruire la dinamica dello schianto che, attorno alle 20.30, ha fatto tremare una rinata Marcelli in una domenica dal sapore estivo. È stata rovinata dallo spaventoso incidente che ha coinvolto il 14enne.

Era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, si è verificato lo schianto con l’auto. È subito partita la chiamata al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, così da mettere in moto la catena dei soccorsi. Il ragazzino è arrivato all’ospedale di Torrette cosciente.