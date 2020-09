Nel vano dell'auto cocaina e il materiale per le dosi. Stop alla staffetta dello spaccio: due arresti

JESI - Doveva essere la staffetta per consegnare la cocaina, già bella che pronta e suddivisa in 30 dosi, agli acquirenti jesini. In macchina era stato ricavato un apposito vano per occultarla e per infilarci dentro materiale atto al confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, sostanze da taglio e altra droga da suddividere in dosi. Ma la macchina dei due spacciatori, di grossa cilindrata, è stata intercettata dai Carabinieri della Compagnia di Jesi.

E i due pusher sono stati arrestati, uno italiano di 50 anni e l’altro di 34 anni straniero entrambi risultati residenti in Vallesina. I militari hanno approfondito il controllo, da cui è spuntata della droga di tipo cocaina, già suddivisa in dosi. Inoltre, nella disponibilità dei due uomini è stato rinvenuto denaro contante - 2.000 euro - in banconote di medio e piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. In un vano ricavato all’interno dell’abitacolo, è spuntata altra cocaina, 80 grammi, ben nascosta in due barattoli. Era in parte già suddivisa in dosi. Nello stesso vano c’erano anche del materiale per il confezionamento delle dosi, della sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

