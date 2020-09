Nel giardino 15 piante di marijuana alte fino a 2,5 metri. Ma la Finanza le vede: denunciata una 34enne

SPINETOLI - Aveva in giardino 15 piante di marijuana alte tra 1,8 e 2,5 metri, per un totale di 4 chili di syupefacente: denunciata una donna di 34 anni di Spinetoli.

Ma la piantagione non è sfuggita ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli che, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo economico del territorio, dopo aver notato e riconosciuto in quegli arbusti la più tipica marijuana, sono intervenuti in un appartamento di Spinetoli, di proprietà di una 34enne. La “coltivatrice” è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Ascoli.



