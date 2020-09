I proprietari partono per la vacanze, i ladri prendono a picconate la cassaforte

MONTECASSIANO - I proprietari partono per la vacanza e i ladri prendono a picconate la cassaforte. Sfumato poco prima il furto nella casa di una dottoressa.

Probabilmente ad agire è stata la stessa banda di malviventi. Il primo colpo (andato a vuoto per via dell'allarme) era scattato verso le 21 quando i ladri hanno tentato di entrare nell’abitazione di una dottoressa, nota a Montecassiano. I ladri si sono spostati in una zona residenziale di Montecassiano e sono entrati in un appartamento al piano terra di un condominio. Hanno trovato una piccola cassaforte incassata nel muro. Con un piccone e un piede di porco sono riusciti ad aprirla e hanno arraffato tutti i gioielli e i preziosi contenuti all’interno.



