Crognaletti si complimenta con i dipendenti: «Autisti dei bus 1-Burian 0»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Appena tre corse saltate su oltre centocinquanta in tre giorni. Un enorme ringraziamento va indirizzato ai nostri circa sessanta autisti e ai movimentisti. Sono stati encomiabili, nonostante le condizioni meteo hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro eccezionale. E sono riusciti a garantire un servizio assolutamente decoroso». Così l’imprenditore Daniele Crognaletti, titolare delle omonime Autolinee, esprime la propria soddisfazione per come sulle strade trasporti e servizio hanno retto l’urto di queste giornate di neve e gelo. «Su alcune nostre linee nel fabrianese- sottolinea Crognaletti- in alcune fasi sono stati toccati anche i diciassette gradi sotto lo zero».Sui social, l’ad delle Autolinee Crognaletti si complimenta così: «Autisti 1- Burian 0. Grazie davvero a tutti i nostri collaboratori! Complimenti per il lavoro che state svolgendo». Raccogliendo consensi e complimenti da parte dell’utenza, tanto che c’è chi, dalle colline della Vallesina, scrive: «Da noi in questi giorni passava solo l’autobus». Spiega Crognaletti: «Da Jesi le nostre corse raggiungono Ancona, Poggio San Marcello, San Marcello, Belvedere, Ostra, Macerata, l’azienda Fileni, Serra de Conti, Montecarotto, Cingoli. E poi ci sono le corse nel fabrianese, fino a Esanatoglia, e da Cingoli per Macerata e San Severino Marche. Solo tre corse saltate su oltre 150 sono un ottimo risultato per il quale vanno ringraziati sindaci e amministrazioni comunali dei tanti centri che colleghiamo, da Jesi, Ancona e Fabriano fino anche a Chiaravalle, Falconara, Cingoli e altri ancora, per il buon lavoro svolto di pulizia delle strade principali».E ci sono pure stati contrattempi particolari ma significativi. «Mi è capitato personalmente di assistere all’episodio di un utente che, convinto che la sua corsa non sarebbe potuta che partire in ritardo vista la neve, ha perso l’autobus proprio perché arrivato sul posto più tardi del solito non ha trovato il mezzo, che era invece andato via in orario. E ci ha chiesto incredulo perché non ci fosse stato alcun ritardo».