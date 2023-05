Jesi, la Croce Rossa piange Pollonara storica volontaria con il cuore d'oro

MONTE ROBERTO La Croce Rossa Italiana di Jesi piange la scomparsa di Sandra Pollonara, 74 anni, storica volontaria. Originaria di Staffolo, prestava servizio in ambulanza e si occupava delle raccolte fondi. Si è spenta martedì all'ospedale di Fabriano, lasciando il figlio Francesco, il fratello Gigetto, i parenti e la grande famiglia della Croce rossa. I funerali, oggi alle 10,30 presso la chiesa Sant'Apollinare di Monte Roberto.

Il ricordo

«La tua scomparsa, repentina e inaspettata, ci lascia addolorati e sgomenti dicono dal Comitato Cri di Jesi - ci sembra impossibile credere che non ti rivedremo più salire in ambulanza, impeccabile. Nel tuo corpo minuto e fragile batteva un cuore grande e generoso, sempre pronto a dire sì per un dono o un aiuto agli altri. Grazie, cara Sandra, per aver onorato l'associazione con il tuo operato e per l'esempio di vita che ci hai lasciato».