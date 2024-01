Stesa a terra in piazzale Loreto, l'allarme dei passanti: donna di 35 anni in overdose

ANCONA - L’hanno trovata i passanti, questa mattina in piazzale Loreto. Era stesa a terra, in preda a una forte tachicardia provocata da un’overdose: si era da poco iniettata della cocaina. Il primo a intervenire è stato un equipaggio della Croce Rossa di Ancona, che poi ha chiesto l’intervento dell’automedica quando si è capito che non si trattava di un evento traumatico - come segnalato all’inizio - ma di un’overdose. La donna, una 35enne dell’hinterland anconetano che era uscita a fine dicembre dal carcere, dopo aver scontato una pena, non ha mai perso conoscenza, ma aveva una crisi cardiaca: trattata sul posto, è stata portata in codice di media gravità all’ospedale di Torrette.