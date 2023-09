La Croce Rossa apre le porte: ecco le candidature per il corso d'accesso. Ad Ancona la presentazione

ANCONA- La Croce Rossa Italiana di Ancona ha annunciato l'apertura delle candidature per il nuovo Corso di accesso. Durante il corso, si avrà l'opportunità di apprendere le competenze necessarie per diventare un volontario CRI, partecipando a formazioni specifiche, simulazioni pratiche e acquisendo conoscenze fondamentali in ambito sanitario e di primo soccorso.

La presentazione

Mercoledì 13 settembre alle ore 21 ci sarà la presentazione del corso presso la sede in Via del Commercio 7, ad Ancona.