Perde il controllo dell'auto mentre fa il giro di ronda e si schianta contro un albero: donna di 48 anni in gravi condizioni

ANCONA - Ha perso all’improvviso il controllo dell’auto di servizio, è finita in un’area verde e poi si è schiantata contro un albero. È stata portata in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette una donna di 48 anni, guardia giurata per un istituto di vigilanza. Sembra abbia avuto un malore alla guida mentre, la scorsa notte, era impegnata nel suo giro di ronda all’interno del polo universitario di Monte Dago. A soccorrerla attorno alle 3 sono stati il personale del 118, con l’automedica e la Croce Rossa, i vigili del fuoco e la polizia. La donna, inizialmente non cosciente, è stata portata all’ospedale in codice rosso per un trauma toracico.