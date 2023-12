Beve così tanto che si mette a dormire sul marciapiede. E al pronto soccorso diventa una furia

ANCONA - Aveva bevuto così tanto che aveva scambiato il letto di casa per il marciapiede di via Esino poco distante dalla sua abitazione: intervento della Croce Gialla intorno all'1,30 in via Esino all'incrocio con via Conca per un ragazzo della Romania completamente ubriaco. Ma una volta raggiunto il pronto soccorso il giovane ha creato diversi problemi, la sua furia è stata con tenuta grazie ll'impegno dei vigilantes e anche del personale dell'ospedale.