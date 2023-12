Membro dell'equipaggio di un traghetto accusa dolori, l'intervento della Croce Gialla al porto

ANCONA - Corsa contro il tempo intorno a mezzanotte al porto di Ancona per il malore accusato da un membro di un equipaggio di 45 in partenza per la Grecia. L'uomo accusava forti dolori al torace, immediato l'intervento della Croce Gialla che ha raggiunto la parte alta della nave per il primo soccorso sul posto e quindi il trasporto all'per tutti i controlli del caso.