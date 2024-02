Passeggia sulla banchina e cade in mare: uomo in codice rosso all'ospedale di Torrette

ANCONA – Allarme nel pomeriggio al Mandracchio dove un uomo, mentre passeggiava sulla banchina, è finito nelle acque gelide del porto, nei pressi della Mole. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno contattato il 112. Sul posto è subito intervenuto il 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Ancona, insieme ad una pattuglia della Guardia di Finanza. L'uomo, rimasto sempre cosciente ma in stato di ipotermia, è stato recuperato e portato all'ospedale di Torrette in codice rosso. Restano da chiarire le cause della caduta in mare.