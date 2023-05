Ancona, in lacrime per Luciana insegnante di lingue e grande supporter della Vela

ANCONA- Un male l'ha strappata all'affetto dei suoi cari in poco tempo. Ma il suo sorriso sarà difficile da dimenticare. È morta all'età di 59 anni Luciana Rosenthal, tra le fondatrici della scuola di lingue Ikk Ancona, in scalo Vittorio Emanuele II, e tifosa della squadra di pallanuoto della Vela, dove hanno militato (uno gioca ancora) i suoi due figli.

LEGGI ANCHE: Rissa in piscina durante Osimo-Rapallo (Serie B pallanuoto), mano pesante del giudice: fioccano multe e squalifiche

Il ricordo

Proprio la Vela ieri l'ha voluta ricordare con un post commosso: «Luciana ci ha lasciato. La mamma del nostro Francesco Baldinelli e del fratello Alessandro che oggi gioca a Bologna, l'amica, la tifosa che ha seguito con passione e attenzione tante partite della nostra squadra dalle tribunette del Passetto, non c'è più: se l'è portata via in poco tempo un male ingiusto e incurabile». Oltre ai due figli, lascia il marito Gianluca e gli adorati nipotini.