Compra tre biglietti per andare a vedere il Milan ma gli arrivano solo le foto: truffatore denunciato

JESI – Compra sui social tre biglietti per andare a vedere il Milan, li paga 150 euro ma il venditore gli invia solo le foto, non i ticket per accedere allo stadio. Dopo la sua denuncia, la polizia è riuscita a risalire all'impostore: è un 23enne di Biella (B. R. le iniziali), denunciato per truffa.

La vittima, una tifosa milanista di Jesi, si era rivolta al Commissariato per sporgere denuncia, lo scorso agosto, dopo essere stata raggirata: su Facebook aveva notato l'annuncio di vendita di 3 biglietti per la partita Bologna-Milan, disputata lo scorso 21 agosto. Ha contattato il venditore, ha concordato il versamento di 150 euro con bonifico istantaneo, poi ha ricevuto un allegato Pdf con i biglietti. Peccato che non fossero quelli veri, ma solo un'immagine. Non riuscendo a scaricare il file, si è rivolta alla polizia.

Gli accertamenti sulla carta Postepay a cui era stata inviata la somma hanno permesso di risalire al truffatore, un 23enne di Biella con numerosi precedenti specifici alle spalle: il giovane è stato denunciato.