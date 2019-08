Bivacchi di clochard i giardini ​ed in stazione: blitz dei vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Clochard addormentati sulle panchine del parco del Vallato o alla Stazione ferroviaria. Uomini, donne. In tutto, cinque. Facce senza età, invisibili senza fissa dimora accampati alla meno peggio all’ingresso della stazione fs o sulla banchina a ridosso dei binari, che stavano bivaccando insieme ai loro cani all’altezza del primo binario e dei bagni della stazione. Coperte stese a terra, sacchi a pelo. Cartoni. Idem al parco del Vallato, dove per dimora hanno panchine di legno e lampioni.O giù sul greto del fiume Esino, tra degrado e natura, c’è chi dorme come fantocci abbandonati. Li vedi dal ponte San Carlo, passando. Nei giorni scorsi, a seguito di diverse segnalazioni da parte degli avventori del parco del Vallato, le forze dell’ordine e la polizia locale sono intervenute e hanno fatto sgomberare il giardino. Anche alla stazione ferroviaria, tra pietà e indignazione, in molti si sono rivolti ai servizi sociali del Comune e alla polizia locale chiedendo di fare qualcosa per quella povera gente. Le segnalazioni sono arrivate al tavolo del sindaco Massimo Bacci, che ha incaricato la Polizia locale di effettuare i controlli e trovare una soluzione di accoglienza più idonea.