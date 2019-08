Clochard aggredisce un cliente e i poliziotti: denunciato e ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Momenti di paura al supermercato di via Abbagnano dove un clochard ha aggredito senza motivo un cliente per poi dare in escandescenze, fino a ferire un poliziotto che cercava di calmarlo. E’ successo all’Ipersimply. Sul posto è intervenuta la polizia. K.Y., 40enne ivoriano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed è stato poi scortato presso il reparto di Psichiatria.Da qualche mese si aggira per le vie della città con un carrello della spesa. Lo scorso 13 luglio in via d’Aquino, davanti al liceo Perticari, il 40enne aveva aggredito dei giovani lanciando degli oggetti presi dal carrello contro di loro. I ragazzi lo avevano fissato per qualche istante incuriositi dalla maglietta del Milan che indossava senza dire nulla. Sguardi che il 40enne non aveva gradito.