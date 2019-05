La banda si sposta nell'entroterra: biciclette di lusso rubate nei garage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Gli investigatori ipotizzano che si sta spostando dalla costa all’entroterra la banda dei furti di biciclette. Da Senigallia, dove nei mesi scorsi il fenomeno ha destato un certo allarme per il numero di biciclette da corsa trafugate dai garage, ora sembra che la banda stia replicando anche a Jesi dove nei giorni scorsi sono state rubate diverse bici. L’ipotesi che si tratti della stessa mano trova spazio nel modus operandi: anche nei tre garage condominiali situati tra via Allende e la zona dei giardini di viale Cavallotti a Jesi, i ladri sono entrati in azione di notte applicando un minuscolo foro lateralmente alla serratura. Poi, servendosi di un gancetto, hanno spostato il fermo della serratura riuscendo ad aprire il garage e a penetrare all’interno. Obiettivo: solo le biciclette. Nel primo garage, un modello il cui valore oscilla tra i 2.000 e i 3.000 euro. Stessa modalità per gli altri due garage in palazzine condominiali nello stesso quartiere dei giardini, dove i banditi tra sabato e domenica hanno portato via, con la tecnica del foro, altre due bici da corsa, modelli del valore di 3.000 euro. Hanno controllato all’interno sollevando le alette di areazione delle porte basculanti, poi con il buco e servendosi di un gancio hanno fatto girare la maniglia. I residenti si sono accorti solo il mattino successivo quando scendendo in garage l’hanno trovato aperto e la bici era sparita.