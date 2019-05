Balordi senza freni al parco: rubata la bicicletta di di un bambino

di Talita Frezzi

JESI - Parco del Vallato, sembra non esserci fine al peggio. I balordi, perché neanche a chiamarli ladri, stavolta hanno toccato davvero il fondo: hanno portato via una bicicletta a un bambino di 4 anni. Il furto è stato consumato giovedì pomeriggio, forse è bastato perderla di vista per un attimo che subito qualcuno se n’è approfittato. Si tratta di una piccola bici rossa e nera con cui il baby ciclista sfrecciava lungo i sentieri del parco divertendosi e immaginando mille avventure. Sfrecciava, perché adesso qualche ignobile ha pensato di portarla via (come era accaduto ad altre degli adulti mesi fa), incurante di provocare un dolore al bambino.