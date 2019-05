Arrivano i contributi regionali per i disabili ma molti destinatari sono già morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Arrivano finalmente nelle tasche degli jesini i soldi dei rimborsi che spettano, per legge, a chi effettua nella propria abitazione interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Ma il Comune deve mettersi “a caccia” degli eredi degli interessati, dato che la gran parte di questi ultimi è purtroppo nel frattempo deceduta: infatti c’è anche chi è in attesa del rimborso per lavori effettuati addirittura dodici anni fa. In totale sono 115 i cittadini in coda per ricevere quanto spetta loro sulla base di istanze presentate fra il 2007 e il 2016. Settantadue i casi che potranno essere effettivamente rimborsati con i sospirati 346 mila euro in arrivo dalla Regione.