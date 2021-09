Burocrazia lumaca: nuovo rinvio per l'apertura del cinema multisala al PalaRiviera

SAN BENEDETTO - Il cinema può attendere. Era attesa per ieri pomeriggio la firma in calce al contratto con cui la Palacongressi dà in gestione la multisala cinematografica alla Madison Cinemas di Roma, ma qualcosa è andato storto. Manca infatti il nullaosta del Comune di San Benedetto, quindi l’accensione dei proiettori al Palariviera dovranno attendere almeno la prossima settimana.

Ecco le piazze dello sballo giovanile nel fine settimana, il piano di Comune e forze dell'ordine

La spiegazione

«Era tutto pronto – spiega Fausto Calabresi della Palacongressi – avremmo dovuto firmare e il cinema sarebbe partito ma mancano ancora dei passaggi burocratici quindi si dovrà attendere ancora». La riapertura della multisala era prevista per dopodomani, per mano di Manuele Ilari della Madison che scalpita per la riapertura, invece, tutto è stato rimandato alla prossima settimana. È stato un periodo travagliato per il Palaviriviera. Va ricordato come tra l’amministrazione comunale e la Palacongressi ci sia da tempo uno scontro dopo che l’Ati aveva chiesto un intervento finanziario al Comune per concedere un aiuto dopo due anni di chiusura della struttura, una revisione del canone, oltre ad agevolazioni sull’Imu, ma finora non si sarebbe arrivati ad alcun accordo infatti l’arbitrato è dietro l’angolo. Ma già la ripresa del cinema viene vista come una boccata di ossigeno soprattutto per le attività affittuarie che gravitano attorno alla multisala quali ristoranti, bar e negozi.

I nuovi gestori

La Madison andrebbe a gestire tutte le sette sale (una da 386 posti, 4 sale da 150 posti, 2 sale da 100 posti) ad eccezione della sala grande da mille che rimarrà ad appannaggio della Palacongressi srl che intende portare avanti l’attività congressuale e impiegarla per gli spettacoli. Tutti quindi attendevano con ansia questa firma e la riapertura che per il momento è solo rinviata. L’Uci, quale passato gestore, aveva spento i riflettori delle multisale nel maggio 2020 assieme a quelli di tutti i cinema che aveva in gestione nelle Marche. Era già pronta la programmazione cinematografica da parte del Madison per il fine settimana che a questo punto slitterà di qualche giorno e prevede film come Il giro del mondo in 80 giorni, Dune, Tre piani, Qui rido io e No time to die. Mentre lo scorso weekend ha visto la riapertura del Cinema al Centro Concordia che ha esordito con l’ultimo film di Nanni Moretti e ora si attendere la ripresa del Cineforum Buster Keaton per la metà di ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA