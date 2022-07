JESI - Non era facile accompagnare verso l’uscita un ospite “spinoso” come l’istrice, che sabato sera s’era introdotto in un locale commerciale del centro storico di Jesi, dove ha sede un’impresa di pompe funebri.

Così poco dopo la mezzanotte, chiamati dai titolari, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi.

La squadra entrata nell’agenzia funebre è riuscita a ad avvicinare il grosso roditore e catturarlo, per poi trasportarlo in aperta campagna, l’habitat naturale dell’istrice, e rimetterlo in libertà.