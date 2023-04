San Benedetto, incontro ravvicinato tra ragazzi in scooter e un istrice: aculei conficcati nella scarpa

SAN BENEDETTO - Un po’ di spavento e qualche aculeo profondamente conficcato sulla suola di una scarpa. Poteva essere ben peggiore di quel che effettivamente è stato il bilancio dell’incontro ravvicinato tra un istrice e due ragazzi in scooter.

Ruba monopattino elettrico a Grottammare, il proprietario si accorge e lo insegue a piedi. I carabinieri arrestano un 19enne

Nella tarda serata di mercoledì, i due stavano percorrendo la Statale 16 in direzione Sud quando, all’altezza di Villa Brancadoro, si sono visti sbucare in mezzo alla strada un grosso porcospino. La prontezza di riflessi del guidatore ha evitato l’impatto frontale ma, comunque, l’animale ha colpito di striscio una gamba del passeggero. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma alcuni grossi aculei si sono conficcati sulla suola in gomma di una scarpa del giovane dietro. Questione di centimetri: la cosa poteva avere conseguenza più serie. L’episodio riporta d’attualità il problema della presenza eccessiva di animali (soprattutto cinghiali, istrici, nutrie ma ultimamente perfino un lupo) che s’avventurano in contesti abitati e trafficati della Riviera.