Travolge un istrice nella notte auto distruttura dalla botta e animale morto sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - In piena notte si è ritrovato un istrice che gli ha attraversato la strada. L’auto sulla quale viaggiava, per fortuna a velocità non sostenuta, ha impattato. L’automobilista alla guida non ha avuto nemmeno il tempo di tentare una sterzata. L’auto è stata seriamente danneggiata. L’animale è morto. Ma per l’uomo che era alla guida le conseguenze potevano essere ben più gravi. Questa la testimonianza dello sfortunato automobilista: «Un istrice mi ha improvvisamente tagliato la strada tra Smirra e Cagli. L’impatto è stato violento. Per fortuna procedevo a velocità contenuta altrimenti avrei subito guai molto più seri di quelli alla carrozzeria dell’auto su cui viaggiavo. L’impatto è stato violento perché si tratta di un animale piuttosto grosso a differenza di quello che uno crede».