La natura irrompe in città e l'istrice si gode una passeggiata sul Corso

ANCONA - Un istrice a spasso in centro. Prima in corso Garibaldi e poi, dopo aver imboccato una traversa, ha svoltato in corso Mazzini Fuori programma ieri mattina nel centro di Ancona dove un esemplare di istrice si è fatto notare dalle poche persone che a quell’ora, erano le prime luci dell’alba, già erano in centro.

Non si esclude che il mammifero roditore, noto per il manto ricoperto da aculei, possa essere sceso dal vicino parco del Cardeto magari passando per delle vie secondarie. Già in passato altri esemplari erano stati visti in corso Mazzini aggirarsi dalle parti del Mercato delle Erbe sempre alle prime luci dell’alba. Mammiferi prettamente vegetariani, di solito gli istrici si avvicinano ai centri abitati alla ricerca di cibo, specie frutta e verdura. Sono innocui per l’uomo, ma il consiglio è di evitare il contatto e di non avvicinarsi soprattutto con un cane al seguito.

