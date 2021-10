Coppa di cinghiali in spiaggia: la passeggiata al chiaro di luna diventa virale

ANCONA - Una passeggiata in riva al mare, al chiaro di luna, calpestando i bianchi sassi di Portonovo. Una coppia di cinghiali è stata avvistata nella baia e subito il video, girato con il cellulare da chi li ha notati è diventato virale sui social. A riprendere i due ungulati è stato Alessandro Quattrini che ha subito postato il video sulla pagina Facebook del gruppo “Sei de Ancona se...”, suscitando l’interesse e l’ilarità di molti, ma pure la preoccupazione di qualcuno.

E subito si è scatenato il dibattito tra chi non si stupisce della presenza di cinghiali a Portonovo, nel cuore del parco del Conero - loro habitat naturale - e chi invece teme l’invasione di animali selvatici che, specialmente durante il periodo del lockdown, si sono pericolosamente avvicinati ai centri abitati: la natura che si riappropria del suo territorio. L’avvistamento della coppia di cinghiali risale alle 23 circa martedì sera, nella zona del molo. «Una passeggiata in coppia in riva al mare a Portonovo, al chiaro di luna, è sempre romantica. Non importa se sei un cristià o…un cinghiale», ci scherza su l’autore del video, affatto spaventato dalla loro presenza. Nel filmato si vedono i due ungulati scorrazzare tra i basamenti degli ombrelloni, in riva al mare, per poi allontanarsi nel buio.

