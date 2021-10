Istrice a spasso tra le auto per le vie del centro, attento ad attraversare e indifferente ai pedoni

ANCONA - La natura post lockdown si sta riappropiando di pezzi di territorio. I lupi, croce degli allevatori e delizia degli ambientalisti, si spingono ormai alle porte delle città, in singoli capi o in branco. Questa volta in un video abbiamo immortalato un istrice a spasso tra le auto per le vie del centro, ben attento ad attraversare senza essere investito e indifferente ai pedoni sul marciapiede in via San Martino.

